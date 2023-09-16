ЦСКА вырвал ничью в матче с «Крыльями Советов», уступая по ходу игры в два мяча

Завершилась встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов». Матч прошёл на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась вничью — 2:2.
Уже на второй минуте самарцы открыли счёт и вышли вперёд благодаря голу защитника Николая Рассказова. На 22-й минуте нападающий Никита Салтыков удвоил преимущество своей команды. Спустя 10 минут Антон Заболотный реализовал пенальти и отыграл один мяч для ЦСКА после нарушения со стороны голкипера «Крыльев» Ивана Ломаева.
Во втором тайме защитник армейцев Виллиан Роша получил вторую жёлтую карточку в матче и был удалён с поля. Несмотря на это, хозяева смогли отыграться благодаря голу Фёдора Чалова с передачи Аббоса Файзуллаева на 75-й минуте. На 90-й минуте защитник самарцев Александр Солдатенков тоже был удалён с поля за фол последней надежды.
По итогам этого матча ЦСКА поднялся на шестую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 12 очков в восьми матчах. «Крылья» теперь располагаются на втором месте с 15 очками.
- 16 сентября 2023
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