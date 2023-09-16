Тен Хаг — о поражении от «Брайтона»: мы были близки к успеху. Всё решили мелочи
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражении своей команды в игре 5-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (1:3).
«Мы разочарованы. Исход игры решили мелочи. Мы были близки к успеху в матче с подготовленной командой. Первая же атака соперника переросла в гол. После этого мы бились, сумели забить гол, но, к сожалению, его отменили. Нам было нелегко на протяжении всей игры. Это был не наш день.
Нужно сохранять оптимизм даже в такие непростые моменты. Наша задача — быть одним целым. Тогда удастся вернуться в игру. Из подобного матча можно извлечь много уроков. Я увидел положительные моменты. Нам необходимо поработать над реализацией», – приводит слова тен Хага BBC.
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