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Эрик тен Хаг отметил прогресс «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг отметил прогресс «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, доволен ли успехами команды в текущем сезоне.

«По своему опыту могу сказать, что первая половина сезона – это всегда тяжёлая борьба за очки. Но самое главное – это прогресс команды, который должен проявляться на поле, и вы, несомненно, можете это наблюдать. Мы становимся лучше, и это придаёт мне уверенности», – приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в последнем матче «Манчестер Юнайтед» встречался с лондонским «Арсеналом». Встреча 4-го тура английской Премьер-лиги прошла на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Подопечные Микеля Артеты одержали победу со счётом 3:1. «Манчестер Юнайтед» занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды шесть очков в четырёх матчах.

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