Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение «Сочи» от «Спартака»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (0:1) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Тяжёлый матч выдался и эмоционально, и физически. Вынужденные замены спутали нам все карты. Естественно, мы хотели заканчивать не в меньшинстве. Не дотерпели. Мы не приезжали обороняться, но «Спартак» нас поддавил, появилась нервозность, начали играть забросами», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После сегодняшнего матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.
- 16 сентября 2023
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