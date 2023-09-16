«Спартак» смог прервать серию из четырёх матчей без побед в РПЛ

Сегодня, 16 сентября, прошёл матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Сочи» из одноимённого города. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» минимально обыграл «Сочи» со счётом 1:0. Таким образом, красно-белые смогли прервать серию из четырёх матчей без побед в Российской Премьер-Лиге.
До победы над «Сочи» «Спартак» не мог одержать победу в четырёх матчах чемпионата подряд — сначала в 4-м туре сильнее оказался «Урал» (2:3), а в 5-м туре «Зенит» одержал уверенную победу над красно-белыми. После этого, в 6-м туре «Спартак» не смог обыграть «Ахмат» (0:0), играя дома, а заключительным матчем в неудачной серии стало поражение «Краснодару» в гостях (0:2). Стоит отметить, что на старте сезона у «Спартака» была противоположная серия — ранее красно-белые смогли одержать пять побед подряд на старте турнира нового сезона — впервые в истории клуба.
Напомним, после результата сегодняшнего матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.
- 16 сентября 2023
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