Чемпионат Германии по футболу: результаты 4-го тура, турнирная таблица

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В воскресенье, 17 сентября, состоялись последние матчи 3-го тура немецкой Бундеслиги. «Хайденхайм» дома переиграл «Вердер» (4:2), а «Дармштадт 98» сыграл вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» (3:3).

Все результаты матчей 4-го тура чемпионата Германии:

«Бавария» – «Байер» – 2:2;

«РБ Лейпциг» – «Аугсбург» – 3:0;

«Фрайбург» – «Боруссия» Д – 2:4;

«Кёльн» – «Хоффенхайм» – 1:3;

«Вольфсбург» – «Унион» – 2:1;

«Майнц» – «Штутгарт» – 1:3;

«Бохум» – «Айнтрахт» – 1:1;

«Хайденхайм» – «Вердер» – 4:2;

«Дармштадт 98» – «Боруссия» М – 3:3.

После четырёх туров максимальное количество очков набрали две команды: во главе турнирной таблицы расположились «Байер» и «Бавария» (по десять очков). В зоне вылета находятся «Кёльн», «Дармштадт 98» и «Майнц», набравшие по одному очку.