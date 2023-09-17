Чемпионат Германии по футболу: результаты 4-го тура, турнирная таблица

В воскресенье, 17 сентября, состоялись последние матчи 3-го тура немецкой Бундеслиги. «Хайденхайм» дома переиграл «Вердер» (4:2), а «Дармштадт 98» сыграл вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» (3:3).
Все результаты матчей 4-го тура чемпионата Германии:
«Бавария» – «Байер» – 2:2;
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург» – 3:0;
«Фрайбург» – «Боруссия» Д – 2:4;
«Кёльн» – «Хоффенхайм» – 1:3;
«Вольфсбург» – «Унион» – 2:1;
«Майнц» – «Штутгарт» – 1:3;
«Бохум» – «Айнтрахт» – 1:1;
«Хайденхайм» – «Вердер» – 4:2;
«Дармштадт 98» – «Боруссия» М – 3:3.
После четырёх туров максимальное количество очков набрали две команды: во главе турнирной таблицы расположились «Байер» и «Бавария» (по десять очков). В зоне вылета находятся «Кёльн», «Дармштадт 98» и «Майнц», набравшие по одному очку.
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