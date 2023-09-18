Хави прокомментировал разгромную победу «Барселоны» над «Бетисом»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Бетисом» (5:0) в матче 5-го тура Ла Лиги.

«Игра получилась не идеальной, но замечательной. Я доволен тем, с каким удовольствием играли футболисты, они хорошо провели время. Было ощущение, будто мы на «Камп Ноу». У нас было много замечательных моментов. Так и нужно.

Кроме Ямала, все четыре наших игрока из атакующей группы забили, это идеально. Ещё и гол со штрафного. Мы забили пять голов дома и не пропустили. У них был один очень опасный момент, но в целом мы провели качественный матч.

Поработали над прессингом и знали, что соперник будет действовать очень широко. Первый гол был очень важен, Канселу здорово вернул нам мяч. Мы не должны позволять соперникам создавать такое количество моментов. «Бетис» мог открыть счёт. Нам нельзя понижать планку. Мы были немного ближе к той «Барселоне», которую хотим видеть», — приводит слова Хави Marca.