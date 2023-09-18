Клементе: хотел бы, чтобы Рубиалес провёл несколько дней в тюрьме. Тебас — следующий
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Бывший испанский футболист и тренер Хавьер Клементе считает, что экс-президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес должен провести определённое время за решёткой.
«Я хотел бы, чтобы Рубиалес провёл несколько дней в тюрьме, чтобы он осознал, что сделал с Вильяром (бывший президент испанской футбольной федерации, который в 2017-м был задержан по подозрению в растрате средств и заключён под стражу – прим. «Чемпионата»).
Он выдвинул вотум недоверия Вильяру и посадил его в тюрьму по одобрению комитета по спорту, который поддерживал Рубиалеса, а не Вильяра.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас – следующий, кто должен упасть. Он разрушает испанский футбол», – приводит слова Хавьера Клементе Mundo Deportivo.
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