Глава УЕФА оценил скандал вокруг Рубиалеса, поцеловавшего футболистку Эрмосо

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о скандале с поцелуем бывшего президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса и футболистки сборной Дженнифер Эрмосо.

«Мы разговаривали несколько раз. Его поступок был неуместным и неразумным, и в конце концов он не смог выиграть эту битву. Он не мог остаться. Мы несколько раз разговаривали, и моё мнение было таково, что для испанской федерации будет лучше, если он уйдёт в отставку. Насколько мой совет был решающим, я не могу сказать.

О каких изменениях в женском футболе я говорил в L`Equipe? Мы говорили о том, что необходим кодекс поведения, чётко определяющий границы допустимого поведения и последствия их нарушения. То, что сделал Рубиалес, было, как я уже сказал, неуместно и неразумно. Но когда я читаю, что это уголовное преступление… Как адвокат по уголовным делам я считаю это совершенно нелогичным. Вы, журналисты, вывели эту историю на такой уровень.

Женский взгляд важен в любом деле. У меня три дочери и жена, и мне почти необходима мужская квота дома (смеётся). С одной стороны, нам совершенно необходимо больше женщин в футболе, но, с другой стороны, их тоже нелегко найти. В Европе у нас три женщины являются президентами национальных футбольных ассоциаций из 52. Женщин в футболе очень мало. Однако я рассчитываю, что в ближайшее время мы увеличим количество мест, отведённых для женщин в органах УЕФА», — приводит слова Чеферина N1info.