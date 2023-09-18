Сперцян – о том, за что ему попадало от Галицкого: однажды ругал за штрафные
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, за что его ругал владелец клуба Сергей Галицкий.
«Один раз была игра с «Оренбургом». Мы проиграли на выезде с крупным счётом. На следующей день мне позвонил Галицкий. Был разговор на три минуты. И он сказал мне про штрафные. Там было не 18-20 метров, как я тренирую, а где-то с краю. Но я бил в створ – полуподача, полуудар. И у меня мяч улетел.
И он мне сказал: «Знаешь, почему ты больше не забьёшь со штрафного? Потому что ты перестал их тренировать». Поругал меня и сбросил. Я часто бью штрафные на тренировке, просто тогда был период с травмой и большими нагрузками. И мне их тренировать даже не разрешали», — сказал Сперцян в выпуске YouTube-канала «Nobel».
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