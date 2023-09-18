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Зиньковский: после игры с Катаром приболел, но кондиционеры— топ! Без них было бы печально

Зиньковский: после игры с Катаром приболел, но кондиционеры— топ! Без них было бы печально
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Полузащитник сборной России Антон Зиньковский признался, что приболел после товарищеского матча с национальной командой Катара. Напомним, игра, проходившая в Катаре, завершилась с ничейным счётом 1:1.

«Литвинов вернулся из сборной с повреждением, нет ли у меня чего-то такого? Нет. Только когда вернулись из Катара, я чуть приболел. Может быть, это акклиматизация, как все говорят.

Из-за кондиционеров на стадионе в Катаре? Кондиционеры вообще топ были! Без них было бы печально играть. Вернулся из Катара, пару дней посопливил, но это ерунда. Никаких травм, слава богу, нет. Надеюсь, что Литвинов быстро восстановится!», — сказал Антон Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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