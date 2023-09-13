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Катар — Россия – 1:1, товарищеский матч: катарский журналист про сборную России и переход России в Азию, интервью

«Для развития футбола России лучше остаться в Европе». Взгляд на сборную из Катара
Полина Куимова
Взгляд на сборную из Катара
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А если нужен результат – стоит перейти в Азию. Пообщались с местным журналистом.

Тренировка сборной России перед матчем в Катаре не привлекла ни одного местного журналиста – из представителей местной прессы был только одинокий фотограф. На матче местных было уже побольше, и с одним из журналистов – Махмудом Фадли – мы недолго пообщались.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 сентября 2023, вторник. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 1
Россия
1:0 Алаэльдин – 70'     1:1 Солдатенков – 90'    

– Приятно видеть сборную России в Катаре – в нашей стране всем рады, – сказал он. – Кроме того, для катарской сборной это определённо хороший опыт – сыграть против такой сильной команды, как Россия. Для нас это полезная встреча. Мы готовили команду к домашнему чемпионату мира пять-шесть лет, а потом она там провалилась. Люди, которые уходили с трибун на матче открытия, просто не смогли принять эту ситуацию – это было абсолютно неожиданно для всех. Все думали, что мы выйдем из группы, а в итоге проиграли все матчи. Сейчас Кейруш пересобрал команду, вернул игроков, которые были на чемпионате мира, но пропустили Золотой Кубок. Для команды в таком составе это всего второй матч, так что для футболистов это отличный опыт – сыграть против сильных игроков.

– То есть вы считаете сборную России сильной командой?
– Да. Конечно. Они играли в Европе, у них отличный опыт, хорошие результаты на домашнем чемпионате. Мы не знаем всех игроков, но осведомлены, что у вас есть хорошие футболисты.

– Может, кого-то сможете выделить?
– Ах, не вспомню. Но я их видел! Я слежу за всем европейским футболом, поэтому в курсе об уровне российских команд. Чемпионат мира в России для вашей сборной был великолепным.

Карпин и игроки после матча были не так воодушевлены:
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– Сталкивались ли вы с тем, что Катар осуждают за выбор играть с Россией, когда почти все отказываются это делать?
– Меня интересует только спорт, я ничего не слышал. Может, кто-то и скрывает своё личное мнение, но я ничего подобного не читал. Для меня это просто спорт. Просто футбол. Мы постоянно повторяем, что футбол должен быть далеко от политики. И так должно быть. Я знаю людей, которые здесь живут, и они уважают людей всех национальностей.

– В России немало обсуждалось, что мы должны сменить УЕФА на азиатскую конфедерацию. Что думаете на этот счёт, учитывая, что Катар играет в Азии?
– Тут есть два мнения. Некоторые люди считают, что переход России в Азию будет означать, что российская сборная будет постоянно занимать место на чемпионате мира, потому что это сильная команда. Из-за этого шансы других арабских команд попасть на турнир сильно упадут. Будет как с Австралией, которая пришла в Азию и начала ездить на чемпионаты мира, из-за чего возможности остальных сборных, входящих в азиатскую конфедерацию, стали хуже. Другое мнение такое: Россия – сильная сборная, РПЛ – хорошая лига. С приходом России в Азию пришёл бы совершенно другой стиль игры, что подтолкнуло бы остальных к развитию. И это очень хорошо. Лично моё мнение, что с переходом России в азиатскую конфедерацию произошёл бы рост уровня футбола. Я уверен, что сборная России была бы постоянно в топе всех отборов, потому что это очень организованная команда с образованными людьми во главе, чего не скажешь о многих азиатских сборных. В Азии есть Япония, Корея, Саудовская Аравия, Австралия, сейчас ещё Катар, но все они – всё равно не такие, как российская сборная.

– Хорошо. Представьте, если бы у Катара была бы возможность перейти в Европу. Что скажете на это?
– О, ну это совсем другое. Катар играл квалификационные матчи на чемпионат мира в Европе, но без каких-либо результатов. Это был хороший опыт для игроков, которые провели матчи со сборными топ-уровня. Но в данном случае сравнивать нелогично. Если Катар перейдёт в Европу, то ничего там не сможет. В Европе собраны сильнейшие сборные мира, с ними очень сложно соревноваться. У России с ними не такой большой разрыв, как у Катара.

– А что лучше для России – остаться в Европе или перейти в Азию?
– Зависит от обстоятельств, конечно. Но остаться в Европе лучше для развития футбола, с точки зрения результатов – лучше перейти в Азию.

Репортаж из Катара, где ждали победы, но получили ничью:
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