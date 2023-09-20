Эрик тен Хаг ответил, не жалеет ли он о неудаче с подписанием Гарри Кейна в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что не жалеет о несостоявшемся переходе нападающего Гарри Кейна в английский клуб.

«Жалею ли он о неудаче с Кейном? Нет. Я доволен, что у нас есть Расмус Хейлунн, мы в нём уверены», — приводит слова тег Хага Mirror.

Гарри Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» за € 100 млн. В текущем сезоне английский нападающий провёл за мюнхенцев пять матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.

Сегодня, 20 сентября, «Манчестер Юнайтед» сыграет с мюнхенской «Баварией» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи — в 22:00 мск.