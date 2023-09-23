Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: результаты матчей 7-го тура и турнирная таблица

В пятницу, 22 сентября, состоялись заключительные матчи 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу сезона-2023/2024. В частности, дубли Криштиану Роналду и Андерсона Талиски позволили «Аль-Насру» одолеть «Аль-Ахли».

Все результаты матчей 7-го тура:

«Аль-Таавун» — «Аль-Раед» — 2:1;

«Аль-Иттифак» — «Аль-Таи» — 4:3;

«Дамак» — «Аль-Хиляль» — 1:1;

«Аль-Шабаб» — «Аль-Хазм» — 4:1;

«Аль-Иттихад» — «Аль-Фатех» — 2:1;

«Аль-Охдуд» — «Аль-Халидж» — 0:1;

«Эр-Рияд» — «Аль-Фейха» — 1:3;

«Аль-Наср» — «Аль-Ахли» — 4:3;

«Аль-Вахда» — «Абха» — 4:0.

По итогам семи туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад», набравший 18 очков. На одно очко меньше в активе «Аль-Хиляля», который идёт вторым.