Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: результаты матчей 7-го тура и турнирная таблица

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: результаты матчей 7-го тура и турнирная таблица
Комментарии

В пятницу, 22 сентября, состоялись заключительные матчи 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу сезона-2023/2024. В частности, дубли Криштиану Роналду и Андерсона Талиски позволили «Аль-Насру» одолеть «Аль-Ахли».

Все результаты матчей 7-го тура:

«Аль-Таавун» — «Аль-Раед» — 2:1;

«Аль-Иттифак» — «Аль-Таи» — 4:3;

«Дамак» — «Аль-Хиляль» — 1:1;

«Аль-Шабаб» — «Аль-Хазм» — 4:1;

«Аль-Иттихад» — «Аль-Фатех» — 2:1;

«Аль-Охдуд» — «Аль-Халидж» — 0:1;

«Эр-Рияд» — «Аль-Фейха» — 1:3;

«Аль-Наср» — «Аль-Ахли» — 4:3;

«Аль-Вахда» — «Абха» — 4:0.

Календарь чемпионата Саудовской Аравии-2023/2024
Таблица чемпионата Саудовской Аравии-2023/2024

По итогам семи туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад», набравший 18 очков. На одно очко меньше в активе «Аль-Хиляля», который идёт вторым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android