Эрик тен Хаг высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» на старте сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о проблемах своей команды на старте сезона.
«На данный момент мы не показываем результаты как команда, поэтому и отдельные футболисты не демонстрирует ожидаемую игру. Но это касается не только одного игрока, но и других, включая главного тренера.
Я всегда говорю футболистам, что мы атакуем 11 игроками и защищаемся 11 игроками. Когда один или двое не выполняют свою работу, это похоже на карточный домик, поэтому дело не только в действиях одного и двух игроков», – приводит слова тен Хага Sky Sports.
Напомним, 20 сентября завершился матч 1-го тура группы А Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и английским «Манчестер Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. «Бавария» одержала победу со счётом 4:3.
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