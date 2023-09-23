Главный тренер «Динамо» Личка прокомментировал поражение в матче со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о поражении в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).

«Проиграли 1:0. Понятно, что результатом недоволен. Могли сегодня забрать очко. К сожалению, в начале игры, мы разговаривали до матча, что «Спартак» будет играть быстро. В первом тайме нам не хватало больше игроков в штрафной. Муми надо больше было включаться. Я сказал в раздевалке, если мы хотим забивать, то нам надо быть агрессивными, а не только играть в пас. Второй тайм мы активнее входили в штрафную, были хорошие моменты. Мы заслуживали забрать очко сегодня», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, после результата данного матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.