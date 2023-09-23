Член совдира «Динамо» Степашин: игра со «Спартаком»? Ничейная, но мы проиграли

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).

«Игра со «Спартаком»? Ничейная игра, но мы проиграли», — приводит слова Степашина «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 23 сентября, прошёл матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо». «Спартак» одержал минимальную победу над «Динамо» со счётом 1:0. Таким образом, после результата данного матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.