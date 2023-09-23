Заварзин: «Динамо» будет торчать на 6-м или 7-м месте, если не реализует свои моменты

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и бело-голубыми. Напомним, «Спартак» одержал минимальную победу со счётом 1:0.

«Весёленькая игра получилась. «Динамо» надо реализовывать свои моменты, тогда они будут выше в турнирной таблице. Если не реализуют свои возможности, так и будут торчать на шестом или седьмом месте. Тренер немного начудил с заменами. Смолов — исполнитель. У него есть момент, он решит задачу. У «Динамо» были огромные моменты, и ни один не использовали. Кого бы выделил сегодня по игре? Вратарей — Максименко и Шунина. Они выручали», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Напомним, после результата данного матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.