Тренер «Пари НН» Юран: сказал сейчас ребятам: «Ну не можете вы без этих нервов»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал победу в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

«Сказал сейчас ребятам: «Ну не можете вы без этих нервов». Это неудобный соперник команды и в Первой лиге, и в РПЛ. Не удавалось переломить, но сегодня удалось выиграть. Задача была в том, чтобы нейтрализовать пару футболистов. Парни молодцы, сделали всё, что наигрывали», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Завершился матч 9-го тура РПЛ, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Пари Нижний Новгород» одержал волевую победу со счётом 3:1.

Пари Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 14 очков за девять матчей. «Оренбург» находится на 12-й строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов» (18).