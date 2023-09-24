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Первый гол Зе Турбо в РПЛ — в видеообзоре победы «Пари НН» в матче с «Оренбургом»

Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Пари Нижний Новгород» одержал волевую победу со счётом 3:1.

На 28-й минуте счёт открыл защитник «Оренбурга» Матиас Перес с передачи Химми Марина. В концовке первого тайма форвард «Пари НН» Зе Турбо забил ответный мяч. На 53-й минуте нападающий Эдгар Севикян вывел хозяев вперёд, отличившись с помощью рикошета. На 75-й минуте третий мяч нижегородцев забил полузащитник Хуан Босельи.

«Пари Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 14 очков за девять матчей. «Оренбург» находится на 12-й строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов» (18).