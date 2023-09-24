Наир Тикнизян: арбитр Москалёв безобразно отсудил матч с «Зенитом»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян оценил уровень судейства в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом», в частности работу главного арбитра встречи Владимира Москалёва.
«Честно, не люблю говорить о судействе, всегда оставляю это для экспертов. Но арбитр Москалёв сегодня безобразно отсудил матч. Было много спорных моментов — должен был быть угловой, а он ставит от ворот. Были ауты в нашу пользу, а он свистит в сторону «Зенита». Последний момент в конце — Вендел сыграл коленкой в голову Ненахову. Если это не красная карточка, то тогда можно драться на поле, наверное. Мне за толчок дают вторую жёлтую и удаляют с поля. Опять же — я неправ, это были эмоции. Но я не могу оставаться равнодушным, когда моего партнёра бьют. Я заступился за Макса и получил вторую жёлтую», — передает слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Напомним, после гола Наира Тикнизяна на последних минутах, который стал победным мячом в данной встрече, произошла массовая стычка между игроками обеих команд. В результате потасовки Тикнизян, забивший победный гол, получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.
- 24 сентября 2023
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