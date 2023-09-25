Быстров обвинил защитника «Локомотива» Тикнизяна в провокации во время матча с «Зенитом»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров обвинил защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в провокации во время матча девятого тура чемпионата России с «Зенитом» (2:1).

«Москалёв отлично отсудил, не из‑за него началась потасовка. Да, где‑то, может быть, не показал одну‑две желтые карточки. Но мы сами просим, чтобы был зрелищный футбол.

Тикнизян совершенно не прав, имея желтую карточку, подбежал, толкнул Вендела. Если у тебя есть желтая карточка… Не стоила ситуация того, чтобы кого‑то защищать. Он понял, что получил вторую желтую карточку, пытался других спровоцировать, крышу снесло», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 97-й минуте матча Тикнизян получил вторую жёлтую карточку и досрочно покинул поле.