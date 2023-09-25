Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Быстров обвинил защитника «Локомотива» Тикнизяна в провокации во время матча с «Зенитом»

Быстров обвинил защитника «Локомотива» Тикнизяна в провокации во время матча с «Зенитом»
Комментарии

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров обвинил защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в провокации во время матча девятого тура чемпионата России с «Зенитом» (2:1).

«Москалёв отлично отсудил, не из‑за него началась потасовка. Да, где‑то, может быть, не показал одну‑две желтые карточки. Но мы сами просим, чтобы был зрелищный футбол.

Тикнизян совершенно не прав, имея желтую карточку, подбежал, толкнул Вендела. Если у тебя есть желтая карточка… Не стоила ситуация того, чтобы кого‑то защищать. Он понял, что получил вторую желтую карточку, пытался других спровоцировать, крышу снесло», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 97-й минуте матча Тикнизян получил вторую жёлтую карточку и досрочно покинул поле.

Материалы по теме
Наир Тикнизян: арбитр Москалёв безобразно отсудил матч с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android