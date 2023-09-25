«Колон» сообщил о кончине матери защитника «Локомотива» Конти

Аргентинский футбольный клуб «Колон», за который на правах аренды выступает защитник «Локомотива» Херман Конти, сообщил о кончине матери футболиста.
«Футбольный клуб «Конти» с большим сожалением сообщает о смерти матери Хермана Конти Нанси Очотеко. Остаёмся рядом с игроком и его семьёй в этот тяжёлый момент», — говорится в опубликованном пресс-службой клуба сообщении в социальных сетях.
Напомним, 29-летний Херман присоединился к «Конти» на правах аренды с правом выкупа до конца сезона-2023/2024 минувшим летом. В «Локомотив» аргентинский защитник перешёл в январе 2023 года. За московский клуб Конти провёл пять матчей во всех турнирах, отметившись в них одной результативной передачей.
Херман Конти связан контрактом с «Локомотивом» до июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает его примерную стоимость в € 1,8 млн.
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