Херман Конти объяснил свой уход из «Локомотива» в «Колон»

Защитник московского «Локомотива» Херман Конти попрощался с болельщиками команды после своего перехода в аргентинский «Колон» на правах аренды с возможностью выкупа.

«Всем привет! Это Херман Конти. К сожалению, в «Локомотиве» не получилось сделать всё, что я хотел. Но жизнь продолжается. Я возвращаюсь в Аргентину, буду выступать там. Всем удачи, всех обнимаю! Я навсегда останусь преданным поклонником «Локо» — приводит слова Конти пресс-служба «Локомотива».

Объявив о переходе Конти в «Колон», пресс-служба «Локомотива» пожелала 29-летнему защитнику получения постоянной игровой практики в новом клубе.

Конти перешёл в «Локомотив» в январе 2023 года. За московский клуб аргентинский защитник сыграл пять матчей во всех турнирах, отметившись в них одной результативной передачей.