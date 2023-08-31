Херман Конти объяснил свой уход из «Локомотива» в «Колон»

Защитник московского «Локомотива» Херман Конти попрощался с болельщиками команды после своего перехода в аргентинский «Колон» на правах аренды с возможностью выкупа.
«Всем привет! Это Херман Конти. К сожалению, в «Локомотиве» не получилось сделать всё, что я хотел. Но жизнь продолжается. Я возвращаюсь в Аргентину, буду выступать там. Всем удачи, всех обнимаю! Я навсегда останусь преданным поклонником «Локо» — приводит слова Конти пресс-служба «Локомотива».
Объявив о переходе Конти в «Колон», пресс-служба «Локомотива» пожелала 29-летнему защитнику получения постоянной игровой практики в новом клубе.
Конти перешёл в «Локомотив» в январе 2023 года. За московский клуб аргентинский защитник сыграл пять матчей во всех турнирах, отметившись в них одной результативной передачей.
- 31 августа 2023
-
13:09
-
13:05
-
13:00
-
12:59
-
12:51
-
12:48
-
12:45
-
12:41
-
12:35
-
12:31
-
12:27
-
12:21
-
12:10
-
12:10
-
12:07
-
12:03
-
12:02
-
11:53
-
11:50
-
11:49
-
11:44
-
11:40
-
11:35
-
11:33
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:08
-
11:08
-
11:03
-
11:00
-
10:43
-
10:38
-
10:35
-
10:25