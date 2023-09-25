Константин Лепёхин: «Краснодар» идёт на первом месте, но они не выглядят сильнее «Зенита»

Бывший футболист Константин Лепёхин высказался о лидерстве «Краснодара» в чемпионате России после девяти туров.

«В каком состоянии сейчас «Зенит»? Ничего особо не меняется. Команда остаётся фаворитом нашего чемпионата, меня пока никакая другая команда не убедила. «Краснодар» идёт на первом месте, но я не считаю, что они выглядят сильнее. Информация о том, кто будет бороться за золото, будет весной. Конкуренция и интрига есть — в этом отличие этого сезона от предыдущих», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 21 очко после девяти матчей. На второй сточке располагаются «Крылья Советов» (18), на третьей — «Зенит» (17).