Такой «Краснодар» вообще реально догнать? Легко убрали команду Гончаренко и снова первые

Воскресная программа 9-го тура РПЛ закрылась двумя матчами. Один из них состоялся в Краснодаре, куда приехал «Урал» Виктора Гончаренко.

У команды Владимира Ивича был шанс вернуться на чистое первое место в таблице. Перед матчем «быки» делили первенство с «Крыльями Советов», которые удивляют всех на старте сезона. К тому же за полчаса до стартового свистка «Краснодар» получил приятную новость — «Зенит» проиграл «Локомотиву». В случае победы над «Уралом» команда Ивича оторвалась бы от сине-бело-голубых на четыре очка.

Первый тайм прошёл с подавляющим преимуществом хозяев. «Краснодар» владел мячом 65% игрового времени, нанёс шесть ударов (три — в створ), хотя по-настоящему голевых моментов почти не было. Запомнился разве что эпизод, когда Джон Кордоба неожиданно вывалился один на один с вратарём, но не попал в створ. За мгновение до этого Витор Тормена накрыл соперника прессингом, и мяч случайно отскочил на Кордобу.

А вот вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в первом тайме откровенно скучал. Как думаете, сколько ударов нанёс «Урал» до свистка на перерыв? Ноль. То есть команда Гончаренко не била не то что не в створ, а даже в сторону ворот. В такой ситуации рассчитывать на успешный результат очень проблематично.

«Краснодар» обыграл «Урал» в 9-м туре РПЛ Фото: РИА Новости

Хозяева вышли на второй тайм с правильным настроем. Они чаще выходили на ударную позицию и ещё сильнее напрягали оборону соперника. Эта активность команды Ивича привела к забитому мячу. Кади Боржес проскочил мимо двух защитников, а затем с острого угла прострелил на Кордобу. Защитник «Урала» Егор Филипенко подставил ногу и только навредил своей команде — мяч от перекладины отправился за линию ворот.

Гости, в свою очередь, создали первый момент только в середине второго тайма. Вышедший на замену Владислав Малькевич удрал от защитников, но его удар с острого угла отразил Сафонов. Заскучавший вратарь «Краснодара» сделал это ногами. К слову, 23-летний Малькевич дебютировал в РПЛ (до этого он провёл 71 минуту в Кубке). Парня в начале сентября купили у БАТЭ, на его счету 13 матчей в составе сборной Беларуси.

А потом настало время Кевина Ленини. Легионер «Краснодара» забил первым же касанием после выхода на замену. Арбитры сначала отменили гол из-за офсайда, однако Виталий Мешков поменял решение после того, как эпизод посмотрели его помощники. Сложно сказать, был Ленини на одной линии с Эммерсоном или нет. Офсайдных линий в РПЛ сейчас нет, поэтому просто доверимся решению судейской бригады.

«Краснодар» сохранил победный результат и вернулся на чистое первое место в таблице. Теперь ближайший преследователь — «Крылья Советов» — отстаёт от лидера на три очка, а «Зенит» — уже на четыре. Следующий матч «быки» проведут 30 сентября с «Рубином» в Казани, а «Урал» днём ранее сыграет в Ростове-на-Дону.