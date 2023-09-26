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Пол Мерсон: «Арсеналу» нужен центрфорвард, Нкетиа не выиграет вам АПЛ

Пол Мерсон: «Арсеналу» нужен центрфорвард, Нкетиа не выиграет вам АПЛ
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Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Астон Виллы» Пол Мерсон высказался о необходимости усиления в «Арсенале».

«Я с самого первого дня говорил: Эдди Нкетиа не выиграет вам АПЛ. Нужен настоящий центрфорвард. Я не виню Нкетиа за ничейный результат 2:2 с «Тоттенхэмом», но впереди 32 матча и все матчи Лиги чемпионов, которые им предстоит сыграть – не думаю, что он выведет их на новый уровень. Я даже не думаю, что это сделает Габриэл Жезус.

Хорошо сидеть и думать: «Им нужен центральный нападающий». Но кто? В январе для них доступен только Айван Тони – в мире не так много центральных нападающих. Это вымирающий вид.

Тони – хороший игрок, он может подержать мяч, хорош в воздухе. Возможно, «Арсеналу» придётся пойти за ним. Нет миллиона других форвардов», – приводит слова Мерсона Sky Sports.

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