«Арсенал» не смог победить в дерби. Хотя защитник «Тоттенхэма» сделал для этого всё

«Арсенал» и «Тоттенхэм» – две команды, которые отлично стартовали в этом сезоне. Оба клуба подошли к очной игре, имея в активе 13 очков (четыре победы и одна ничья). Помимо хороших результатов, команды ещё и показывают действительно атакующий футбол. И если к такой игре «Арсенала» мы привыкли ещё в прошлом сезоне, то революция со стилем у «Тоттенхэма» при новом тренере Ангелосе Постекоглу впечатляет. Сразу же после его назначения команда стала показывать именно доминирующий футбол.

Этим и воспользовался «Арсенал» в первом тайме. Пока «Тоттенхэм» больше владел мячом, хозяева играли на контратаках. Так они и открыли счёт, пройдя всё поле за пару секунд и выведя Саку на ударную позицию в штрафной. Тут значительный вклад внёс Уайт, который пробежал по флангу и отвлёк сразу двух соперников. В результате удар Саки никто не накрывал. Кажется, он бил чуть-чуть мимо, но мяч попал в ногу Ромеро и от неё влетел в ворота.

На самом деле «Арсенал» должен был забивать больше до перерыва. Стиль игры «Тоттенхэма» приводил к опасным моментам у собственных ворот. Дважды гости разыгрывали мяч от вратаря и жёстко обрезались – сначала не справился Удоджи, а затем и Мэддисон. Однако в этих случаях Нкетиа и Жезус не использовали отличные шансы.

В результате «Тоттенхэм» даже смог отыграться до перерыва. Всё тот же Мэддисон классно ушёл от Саки и прострелил на Сона, который послал мяч по идеальной траектории – единственной, которая позволяла забить.

Во втором тайме Ромеро продолжил своё дело. Только на этот раз не забил в собственные ворота, а подарил сопернику пенальти. Защитник высоко поднял руку при ударе Уайта, и мяч попал именно в неё. С 11 метров точен оказался Сака, который второй раз за матч отпраздновал гол в стиле Мэддисона, как бы кидая дротик из дартса.

«Арсенал» — «Тоттенхэм» Фото: Alex Pantling/Getty Images

Правда, «Тоттенхэм» отыгрался на этот раз ещё быстрее. Всего лишь через минуту грубо ошибся Жоржиньо, который вышел на поле после перерыва. Он потерял мяч, когда это было абсолютно недопустимо. В результате Мэддисон и Сон вышли против одного защитника, разыграли мяч, и кореец точно пробил по воротам – 2:2.

В оставшееся время шансы были у обеих команд. У «Арсенала» — чуть больше, но на 90+10-й минуте всё мог решить Ришарлисон, если бы его удар не накрыли. Впрочем, одно значительное событие до финального свистка всё-таки случилось. Лучший игрок «Тоттенхэма» на старте сезона Мэддисон получил повреждение и долго лежал на газоне. Он на какое-то время продолжил игру, но потом всё-таки был заменён. Похоже, что как раз из-за травмы.

Таким образом, дерби закончилось вничью. Лучший результат для конкурентов лондонцев. С другой стороны, обе команды продолжили свои беспроигрышные серии.