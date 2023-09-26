Хомуха о решении УЕФА по сборной России U17: в этом возрасте важно соревноваться с лучшими

Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Хомуха поделился мнением на тему решения УЕФА допустить юношеские сборные России к международным соревнованиям. В разное время Хомуха работал с юношескими и молодёжными командами нашей страны – от U17 до U19.

«Предложение о допуске сборной России U17 до международных соревнований — это очень позитивная новость. Молодые футболисты получат возможность развиваться в международных матчах. В таком возрасте футболистам очень важно соревноваться с лучшими командами европейского континента. Это неоценимый опыт, который поможет им в дальнейшей карьере», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сегодня, 26 сентября, исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) на международные турниры в нейтральном статусе — без гимна и флага.