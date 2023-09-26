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В УЕФА объяснили, почему решили вернуть юношеские сборные России в турниры

В УЕФА объяснили, почему решили вернуть юношеские сборные России в турниры
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В Исполкоме УЕФА объяснили, почему приняли решение допустить юношеские сборные России к международным турнирам.

«УЕФА понимает, что дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых. В УЕФА твёрдо убеждены, что футбол никогда не должен отказываться от миссий мира и надежды. Особенно обидно, что из-за продолжающегося конфликта целое поколение несовершеннолетних лишено права участвовать в международных соревнованиях по футболу.

По этим причинам Исполнительный комитет УЕФА принял решение о том, что российские команды, состоящие из несовершеннолетних футболистов, будут вновь допущены к участию в соревнованиях под своей эгидой. В связи с этим Исполнительный комитет обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить в правах российские команды в возрастных категориях до 17 лет даже в том случае, если жеребьёвка уже состоялась. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России», — сообщается на официальном сайте УЕФА.

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