Виктор Осимхен может подать иск в суд на «Наполи»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен остался недоволен новым видеороликом в социальных сетях неаполитанской команды.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, футболист может подать иск в суд на клуб, так как считает, что юмористический видеоролик в соцсетях с нереализованным им пенальти в матче с «Болоньей» унижает его имидж.
Агент нигерийского форварда Роберто Календа прокомментировал данную ситуацию, отметив недопустимость подобного поведения со стороны пресс-службы неаполитанского клуба.
«То, что произошло в социальных сетях «Наполи», неприемлемо. Видео, высмеивающее Виктора, сначала было обнародовано, а затем с опозданием удалено. Мы оставляем за собой право инициировать судебное разбирательство и любую полезную инициативу для защиты Виктора», — сказал Календа.
- 27 сентября 2023
-
02:33
-
02:00
-
01:55
-
01:45
-
01:36
-
01:28
-
00:59
-
00:56
-
00:47
-
00:34
-
00:33
-
00:23
-
00:20
-
00:15
-
00:11
- 26 сентября 2023
-
23:57
-
23:54
-
23:47
-
23:44
-
23:42
-
23:32
-
23:22
-
23:15
-
23:07
-
23:04
-
22:55
-
22:48
-
22:47
-
22:35
-
22:34
-
22:26
-
22:23
-
22:16
-
21:58
-
21:54