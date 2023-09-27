Виктор Осимхен может подать иск в суд на «Наполи»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен остался недоволен новым видеороликом в социальных сетях неаполитанской команды.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, футболист может подать иск в суд на клуб, так как считает, что юмористический видеоролик в соцсетях с нереализованным им пенальти в матче с «Болоньей» унижает его имидж.

Агент нигерийского форварда Роберто Календа прокомментировал данную ситуацию, отметив недопустимость подобного поведения со стороны пресс-службы неаполитанского клуба.

«То, что произошло в социальных сетях «Наполи», неприемлемо. Видео, высмеивающее Виктора, сначала было обнародовано, а затем с опозданием удалено. Мы оставляем за собой право инициировать судебное разбирательство и любую полезную инициативу для защиты Виктора», — сказал Календа.