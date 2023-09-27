Осимхен удалил из социальных сетей фотографии, связанные с его этапом карьеры в «Наполи»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен конфликтует с руководством неаполитанской команды.

Нигериец удалил большую часть фотографий, относящихся к этапу карьеры игрока в «Наполи», со страницы в социальных сетях, однако сохранил изображения, связанные с национальной сборной и предыдущими клубами.

Ранее стало известно о конфликте между Осимхеном и «Наполи» по причине появления в социальных сетях неаполитанского клуба юмористического видеоролика в отношении нападающего.

В сезоне-2022/2023 на счету Осимхена 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и четырьмя результативными передачами. Он стал лучшим бомбардиром Серии А и помог своей команде завоевать титул чемпиона страны. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года. Рыночная стоимость Осимхена оценивается порталом Transfermarkt в € 120 млн.