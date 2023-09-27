«Динамо» Владивосток обыграло «Тюмень» в матче 1/32 финала Кубка России

Сегодня, 27 сентября, состоялся матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между владивостокским «Динамо» и «Тюменью». Встреча проходила на стадионе «Динамо» во Владивостоке. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Ярославом Хромеем. Стартовый свисток прозвучал в 12:00 по московскому времени.
Хозяева поля открыли счёт уже на 15-й минуте встречи. Отличился нападающий «Динамо» Алексей Баев. Через две минуты владивостокская команда удвоила преимущество в счёте усилиями форварда Егора Дорохова. Незадолго до завершения первого тайма у «Динамо» появился шанс забить ещё раз, однако Владислав Брагин не сумел реализовать пенальти. Итоговый счёт — 2:0.
На стадии 1/64 финала команда из Владивостока обыграла барнаульское «Динамо» в серии послематчевых пенальти.
- 27 сентября 2023
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