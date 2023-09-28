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Гендир «Химок»: если 2DROTS выиграют, все вновь заговорят о «величии» клубов Медиалиги

Гендир «Химок»: если 2DROTS выиграют, все вновь заговорят о «величии» клубов Медиалиги
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Генеральный директор подмосковных «Химок» Николай Оленёв высказался о предстоящем матче Фонбет Кубка России с 2DROTS.

«Настрой всегда один — показывать интересный футбол и побеждать! Сегодня игровое время получат те, кто получает мало минут в лиге. 2DROTS — крепкая команда. За плечами отдельных игроков серьёзный игровой опыт. Мы все прекрасно помним, как клубы Медиалиги погремели в прошлом розыгрыше турнира. К таким матчам прикован огромный зрительский интерес.

Если говорить о психологической составляющей, то на команду из Медиалиги не давит груз итогового результата. Если проиграют — никакой сенсации не будет, если выиграют — все будут вновь говорить о «величии» клубов Медиалиги. В этом заключается феномен участия медиакоманд в Кубке России», — сказал Оленёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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