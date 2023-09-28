2DROTS — «Химки»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между 2DROTS и подмосковными «Химками». Встреча пройдёт на стадионе «Москвич». Обслуживать игру будет бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым. Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На пути к стадии 1/32 финала 2DROTS обыграли «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0). «Химки» в последних пяти матчах Мелбет-Первой лиги добыли две победы (над «Ленинградцем» и тульским «Арсеналом»), проиграли клубу «СКА-Хабаровск» и дважды сыграли вничью (с «Волгарём» и «Кубанью»).
В данный момент «Химки» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков по результатам 11 матчей.
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