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2DROTS — «Химки»: стартовые составы команд на матч Кубка России

2DROTS — «Химки»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 28 сентября, состоится матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между 2DROTS и подмосковными «Химками». Встреча пройдёт на стадионе «Москвич». Обслуживать игру будет бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым. Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Кубок России . 1/32 финала
28 сентября 2023, четверг. 16:30 МСК
2DROTS
Москва
1-й тайм
0 : 1
Химки
Химки
0:1 Панченко – 15'    

Стартовый состав 2DROTS: Сычёв, Гудаев, Сальников, Семенов, Логинов, Скляр Эдамс, Манаев, Степанов, Ослоновский, Шерешков, Клуцей.

Стартовый состав «Химок»: Митрюшкин, Мохаммад, Скворцов, Терехов, Волков, Магомедов, Берковский, Нетфуллин, Касимов, Панченко, Садыгов.

На пути к стадии 1/32 финала 2DROTS обыграли «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0). «Химки» в последних пяти матчах Мелбет Первой лиги добыли две победы (над «Ленинградцем» и тульским «Арсеналом»), уступили клубу «СКА-Хабаровск» и дважды сыграли вничью (с «Волгарём» и «Кубанью»).

В данный момент «Химки» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков по результатам 11 матчей.

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