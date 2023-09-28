2DROTS — «Химки»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между 2DROTS и подмосковными «Химками». Встреча пройдёт на стадионе «Москвич». Обслуживать игру будет бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым. Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав 2DROTS: Сычёв, Гудаев, Сальников, Семенов, Логинов, Скляр Эдамс, Манаев, Степанов, Ослоновский, Шерешков, Клуцей.

Стартовый состав «Химок»: Митрюшкин, Мохаммад, Скворцов, Терехов, Волков, Магомедов, Берковский, Нетфуллин, Касимов, Панченко, Садыгов.

На пути к стадии 1/32 финала 2DROTS обыграли «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0). «Химки» в последних пяти матчах Мелбет Первой лиги добыли две победы (над «Ленинградцем» и тульским «Арсеналом»), уступили клубу «СКА-Хабаровск» и дважды сыграли вничью (с «Волгарём» и «Кубанью»).

В данный момент «Химки» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков по результатам 11 матчей.