Мостовой: про «Спартак» отвечать Абаскалю. Он же много играл — правда, на PlayStation

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после поражения от «Крыльев Советов», а также отметил игру самарцев.

«У «Спартака» и Абаскаля в особенности всё просто замечательно. Когда говоришь правду, то, оказывается, критикуешь. Что можно говорить? Мне интересно послушать, что Абаскаль сейчас скажет. А он скажет, что всё нормально. «Спартаку» я советов давать не буду в этой ситуации — все сами разбираются в футболе. Хорошо, что ещё чудом обыграли «Сочи» и «Динамо».

Лучше отметить «Крылья». Они — молодцы! Сегодня за все 90 минут у «Спартака» было преимущество минут десять, а в остальное время «Крылья» владели игрой по всем параметрам. Снимаем шляпу перед «Крыльями». Но все сейчас будут говорить не о «Крыльях», а о том, что случилось со «Спартаком». На все вопросы пусть отвечает Абаскаль. Он же много играл — правда, на PlayStation», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.