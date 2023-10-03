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Нгамалё: для меня важно показать игрокам сборной Камеруна, что жизнь в России хороша

Нгамалё: для меня важно показать игрокам сборной Камеруна, что жизнь в России хороша
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Камерунский полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамалё признался, что будет рад увидеть своих соотечественников во время матча Россия – Камерун.

«У меня будет возможность остаться здесь подольше. Буду ждать, когда команда приедет в Россию, буду очень рад увидеть своих партнёров по сборной. Для меня важно показать ребятам, что жизнь в России хороша», – приводит слова Нгамалё «Матч ТВ».

Напомним, матч Россия – Камерун состоится 12 октября на московском стадионе «ВТБ-Арена». Начало встречи запланировано на 13:00 мск.

Африканский футболист присоединился к московскому «Динамо» в сентябре прошлого года за € 2 млн. В нынешнем сезоне Муми в футболке московской команды появился на поле в 13 матчах во всех турнирах, где отметился тремя голами и тремя голевыми передачами.

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