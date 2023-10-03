«Челси» выиграл 150 матч в лондонских дерби

Вчера, второго октября, «Челси» обыграл на выезде «Фулхэм» со счётом 2:0 в седьмом туре чемпионата Англии.

Данная победу стала 150 для синих в лондонских дерби — это второй показатель в истории Премьер-лиги. Рекорд принадлежи «Арсеналу». На его счету 151 победа.

В нынешнем сезоне АПЛ участвует семь клубом из Лондона: «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» и «Брентфорд»

«Чесли» после семи туров АПЛ «Челси» занимает 11 место с 8 очками (две победы, два ничьи и три поражения). Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (18 очков).

Следующий матч синие проведут в гостях с «Бёрнли». Встреча пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» седьмого октября. А ближайший матч против лондонского клуба состоится 21 октября. Команда Почеттино примет на своём поле «Арсенал».