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Жозеп Клотет покинул московское «Торпедо»

Жозеп Клотет покинул московское «Торпедо»
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Футбольный клуб «Торпедо» объявил о расставании с испанским специалистом Жозепом Клотетом, занимавшим пост главного тренера команды.

Как сообщается в опубликованном пресс-службой клуба заявлении, Клотет оставил свою должность по итогам переговоров с советом директоров «Торпедо». Возглавил автозаводцев 46-летний специалист в марте 2023 года. Под его руководством «Торпедо» вылетело из РПЛ в Мелбет Первую лигу по итогам сезона-2022/2023.

По состоянию на сегодняшний день чёрно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице второго по значимости российского дивизиона, имея в своём активе 17 очков. В воскресенье, 1 октября, «Торпедо» проиграло «Ленинградцу» в матче 12-го тура Первой лиги со счётом 2:3.

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