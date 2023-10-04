Рубиалес: поцелуй с Эрмосо был так же естественен, как выигрыш в лотерее

На днях экс-президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес предстал перед судом для того, чтобы дать показания по делу о поцелуе футболистки сборной Испании Дженни Эрмосо.

«Я поздравлял других игроков и тренера, когда она проходила мимо. Она подошла ко мне, чтобы обнять. Пока мы обнимались, я сказал ей, что без неё мы бы не выиграли чемпионат мира. Я спросил, могу ли поцеловать её, и она ответила мне: «Хорошо». Это произошло так же естественно, как и выигрыш в лотерее или победа на чемпионате мира, всё было спонтанно. Она сама сказала мне, что это стоило того», — приводит слова Рубиалеса Sport.es.

По информации источника, Рубиалес отстаивал свою позицию в суде на протяжении 54 минут и 36 секунд.