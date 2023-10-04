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Источник: Кирилл Левников впервые в карьере обслужит матч «Спартак» — ЦСКА

Источник: Кирилл Левников впервые в карьере обслужит матч «Спартак» — ЦСКА
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Арбитр ФИФА Кирилл Левников с высокой долей вероятности получит назначение на центральную игру 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА, информирует Metaratings. Это большое московское дерби станет для него первым в карьере.

Напомним, матч «Спартак» — ПФК ЦСКА состоится в воскресенье, 8 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени. 39-летний Левников в нынешнем сезоне отработал на пяти матчах чемпионата России.

«Спартак» после десяти туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 16 очков. Интересно, что у ЦСКА в активе также 16 очков — армейцы занимают шестую строчку в таблице.

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