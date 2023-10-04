Юран рассказал, как Свен-Йоран Эрикссон спас ему жизнь

Экс-нападающий «Бенфики», ныне главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, как во время выступления за португальский клуб шведский наставник лиссабонцев Свен-Йоран Эрикссон спас ему жизнь. Юран играл за «Бенфику» с 1991 по 1994 год.

«В апреле 1992-го года был перерыв в чемпионате Португалии, и я хотел слетать в Москву к знакомым ребятам, которые там где-то с криминалом были связаны – тогда с ними общались представители шоу-бизнеса, футбола, хоккея…

Обычно они меня встречали в аэропорту, и мы ехали париться в баню, потом в рестораны. Но в тот раз Эрикссон не отпустил меня, а тех парней в бане застрелили. Узнав об этом, я схватился за голову – если бы не тренер, я бы оказался в той же бане: а там никого не пожалели, убили даже сотрудников.

Эрикссону я ничего не сказал, но при встрече всегда мысленно благодарил. Причём я настойчиво просил отпустить меня, но он однозначно говорил: «Впереди важная игра. В другой раз отпущу». – «Но Пасха – большой праздник. Пожалуйста!» – «Нет», — приводит слова Юрана Sports.ru.