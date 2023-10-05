Дортмундская «Боруссия» продлит контракт с Кобелем — Романо

«Боруссия Дортмунд» близка к продлению соглашения со своим голкипером Грегором Кобелем. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере» со ссылкой на Bild.

По информации источника, новый контракт между дортмундцами и 25-летним голкипером будет рассчитан до конца июня 2028 года. Вратарь согласился на продление соглашения, так как хочет продолжать вступление за «Боруссию», несмотря на интерес со стороны ряда английских клубов. Официально заявление дортмундского клуба ожидается в ближайшее время.

Кобель выступает за «Боруссию» на протяжении двух лет (с июля 2021 года). В текущем сезоне швейцарец провёл за «шмелей» девять матчей во всех турнирах. Контракт игрока с дортмундским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось о продлении контракта «Боруссии» с английским вингером Джейми Байно-Гиттенсом.