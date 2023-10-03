Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с вингером Байно-Гиттенсом

«Боруссия» Дортмунд достигла договорённости о продлении контракта с 19-летним английским вингером Джейми Байно-Гиттенсу. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба. По информации источника, стороны подписали соглашение до конца июня 2028 года.

«Я горжусь тем, что клуб даёт мне возможность подписать долгосрочный контракт. Я всегда чувствовал веру в меня, даже когда выбывал из строя из-за травм. Мне невероятно комфортно в этой команде, в этом городе, на этом стадионе. Я хочу сделать следующий шаг вместе со своим клубом и хочу помогать своей команде забивать голы и завоёвывать трофеи», — приводит слова английского футболиста пресс-служба «шмелей».

Байно-Гиттенс выступает за «Боруссию» с 2022 года. В прошлом сезоне вингер провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе в «Боруссию» вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.