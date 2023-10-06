Эммануэль Пети: ЧМ на трёх континентах? Я думал, это шутка

Бывший игрок сборной Франции, чемпион мира 1998 года Эммануэль Пети раскритиковал решение ФИФА организовать чемпионат мира по футболу 2030 года на трёх континентах. Пети даже выдвинул идею бойкотировать турнир.

«ФИФА в очередной раз упустила хорошую возможность отличиться интеллектом. У меня сложилось впечатление, что эта структура, стоящая во главе мира, творит всё, что хочет, нисколько не заботясь о мире, в котором она существует. Когда я услышал новость, то подумал, что это на самом деле шутка. Серьёзно?! Сегодня на нас постоянно давят, обвиняют в отсутствии уважения к природе… Вы хоть немного думаете об экологии? Думаете о болельщиках? Болеть за свою сборную станет уже супердорого.

Для меня это нонсенс. Всё это противоречит мировому порядку, в котором мы живём сегодня. Такое решение только ещё больше утверждает меня в своём мнении о ФИФА. Это структура, которая существует в тёплой налоговой бухте и находится вне всяких подозрений и которую на самом деле не волнует ничего в мире, кроме того, как заработать ещё больше денег.

А как насчёт игроков? Разница во времени, с которой они столкнутся, перелёты, логистика… Я очень удивлён, что ни один политик не выступил против этого. В какой-то момент, возможно, игрокам, видимо, стоит объявить бойкот, чтобы сказать: «Хватит над нами издеваться», – сказал Пети в эфире RMC.

Напомним, в среду, 4 октября ФИФА дала согласие на организацию чемпионата мира по футболу 2030 года в Испании, Португалии и Марокко, при этом отдав три первых матча турнира Аргентине, Уругваю и Парагваю. Церемония открытия пройдет в Монтевидеов честь празднования 100-летия первого розыгрыша, который прошёл в Уругвае.

Таким образом, впервые в истории матчи чемпионата мира состоятся на трёх континентах. Это решение позволяет ФИФА предоставить право проведения чемпионата мира 2034 года Азии или Океании, что, в свою очередь, делает фаворитом в борьбе за организацию турнира Саудовскую Аравию.