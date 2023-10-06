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Эммануэль Пети: ЧМ на трёх континентах? Я думал, это шутка

Эммануэль Пети: ЧМ на трёх континентах? Я думал, это шутка
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Бывший игрок сборной Франции, чемпион мира 1998 года Эммануэль Пети раскритиковал решение ФИФА организовать чемпионат мира по футболу 2030 года на трёх континентах. Пети даже выдвинул идею бойкотировать турнир.

«ФИФА в очередной раз упустила хорошую возможность отличиться интеллектом. У меня сложилось впечатление, что эта структура, стоящая во главе мира, творит всё, что хочет, нисколько не заботясь о мире, в котором она существует. Когда я услышал новость, то подумал, что это на самом деле шутка. Серьёзно?! Сегодня на нас постоянно давят, обвиняют в отсутствии уважения к природе… Вы хоть немного думаете об экологии? Думаете о болельщиках? Болеть за свою сборную станет уже супердорого.

Для меня это нонсенс. Всё это противоречит мировому порядку, в котором мы живём сегодня. Такое решение только ещё больше утверждает меня в своём мнении о ФИФА. Это структура, которая существует в тёплой налоговой бухте и находится вне всяких подозрений и которую на самом деле не волнует ничего в мире, кроме того, как заработать ещё больше денег.

А как насчёт игроков? Разница во времени, с которой они столкнутся, перелёты, логистика… Я очень удивлён, что ни один политик не выступил против этого. В какой-то момент, возможно, игрокам, видимо, стоит объявить бойкот, чтобы сказать: «Хватит над нами издеваться», – сказал Пети в эфире RMC.

Напомним, в среду, 4 октября ФИФА дала согласие на организацию чемпионата мира по футболу 2030 года в Испании, Португалии и Марокко, при этом отдав три первых матча турнира Аргентине, Уругваю и Парагваю. Церемония открытия пройдет в Монтевидеов честь празднования 100-летия первого розыгрыша, который прошёл в Уругвае.

Таким образом, впервые в истории матчи чемпионата мира состоятся на трёх континентах. Это решение позволяет ФИФА предоставить право проведения чемпионата мира 2034 года Азии или Океании, что, в свою очередь, делает фаворитом в борьбе за организацию турнира Саудовскую Аравию.

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