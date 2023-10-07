Тренер «Сочи» Точилин: посчитали, что Гойло пора дебютировать за нашу команду в РПЛ

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о выборе стартового состава на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Гойло в старте? Это решение тренерского штаба. Здесь нет никаких сюрпризов и интриг. Посчитали, что Никите пора дебютировать за нашу команду в старте в чемпионате. Крамарич и Бурмистров? Они играли в таком сочетании, мы провели тяжёлую игру в Кубке, поэтому идёт такая ротация. Заика? Маргасов отыграл в кубковой игре, оставил много сил. Серия из пяти поражений подряд? Нужно играть, верить в свои силы и побеждать», — сказал Точилин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня состоится встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.