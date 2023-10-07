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Российский защитник «Бейтара» Морозов ответил на вопрос об обстановке в Израиле

Российский защитник «Бейтара» Морозов ответил на вопрос об обстановке в Израиле
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Российский защитник иерусалимского «Бейтара» Григорий Морозов ответил на вопрос об обстановке в Израиле.

«Обстановка в Израиле? Вы же сами видите новости… Сегодня отменили игру, которая должна была быть вечером. Мы находимся дома и выполняем все требования», — приводит слова Морозова Sport24.

Сегодня, 7 октября, началось масштабное нападение группировки ХАМАС на территорию Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

В текущем сезоне Григорий Морозов принял участие в семи матчах за «Бейтар» во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

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