Абаскаль срывал в ярости куртку и обнимал Промеса, Медина огорчал Акинфеева. Фото с дерби

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8 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.

Московский «Спартак» не проигрывает в последних девяти московских дерби в РПЛ, сообщает Opta Sports.

Это лучшая серия «Спартака» со времён 14-матчевой серии 2005–2007 годов. Кроме того, за последние пять сезонов «Спартак» проиграл лишь одно из 15 домашних московских дерби.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на седьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на шестом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).