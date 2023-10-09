Руслан Малиновский прокоментировал поражение «Дженоа» в матче с «Миланом»

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский прокомментировал поражение от «Милана» (0:1).

«Молодцы. Не всегда это можно сказать после поражения, но иногда не всё зависит от нас. Давайте продолжать так же.

Спасибо фанатам за вашу поддержку, вы были невероятны. Мы на правильном пути», – написал Малиновский в одной из социальных сетей.

«Милан» смог отстоять победный счёт во многом благодаря Жиру. На последних секундах матча француз нейтрализовал опасный выход один в два, выбив мяч кулаком из-под ноги нападающего.

Напомним, после восьми туров итальянского чемпионата «Милан» набрал 21 очко и на текущий момент занимает первое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Серии А «Дженоа» заработал восемь очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице.